Rencontre avec Eloïse Lièvre écrivaine et enseignante

Château Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le titre du dernier livre d’Éloïse Lièvre Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty, dit tout de son sujet. Cet assassinat a bouleversé chacun d’entre nous mais en particulier le monde de l’éducation. Comment en est-on arrivé là ?

Écrivaine et enseignante dans un lycée de la région parisienne, Éloïse Lièvre décide d’assister au procès des personnes impliquées dans cet assassinat. Confrontée chaque jour à de jeunes lycéens, elle veut comprendre. Au fur et à mesure que le procès se déroule, sa perplexité s’accentue. Les coups de théâtre s’enchaînent. Comment un tel acte a pu advenir, perpétré par des enfants passés entre les murs de l’école de la République? Avec ce témoignage, Éloïse Lièvre interroge l’école, l’enseignement, le savoir, le langage et notre société toute entière. .

Château Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 48 26 13 rencontre.orion@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Eloïse Lièvre écrivaine et enseignante

L’événement Rencontre avec Eloïse Lièvre écrivaine et enseignante Orion a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Béarn des Gaves