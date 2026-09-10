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Rencontre avec Eva Taulois Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 5 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Rencontre avec Eva Taulois Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
19:15
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 19:15 – 20:45
Gratuit : oui Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles. Adulte 

Échange entre l’artiste et Solenn Morel, directrice de l’École des beaux-arts de Saint-Brieuc.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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