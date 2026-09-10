Rencontre avec Eva Taulois Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 19:15 – 20:45

Gratuit : oui Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles. Adulte

Échange entre l’artiste et Solenn Morel, directrice de l’École des beaux-arts de Saint-Brieuc.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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