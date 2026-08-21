Rencontre avec Guillaume Audru (auteur), L’Atelier, Condé-en-Normandie

Informations pratiques

Rencontre avec Guillaume Audru (auteur) Samedi 3 octobre, 15h00 L’Atelier Calvados

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Rencontre et dédicaces avec l’auteur Guillaume Audru.

Guillaume Audru est salarié d’un centre d’appels dans la vie et auteur de polars à ses heures.

Il travaille pour un grand groupe privé et est aussi le vice-président de l’association poitevine « L’Instant Polar ».

« L’île des hommes déchus » (2013), son premier roman, salué par la critique, a été récompensé par le prix Balai découverte 2014.

« Les ombres innocentes », un thriller social, a été publié en 2015.

L’Atelier 9 Rue Saint Martin 14110 CONDE EN NORMANDIE Condé-en-Normandie 14110 Condé-sur-Noireau Calvados Normandie 02 31 69 41 16 https://latelier-conde.fr/ « L’Atelier, cœur culturel de Condé en Normandie, rassemble en un même lieu la médiathèque, l’Espace Musée Charles Léandre et la ludothèque, offrant un espace convivial et ouvert à toutes et tous. Une équipe dynamique vous accueille et vous accompagne dans vos découvertes culturelles. Médiathèque : un large choix de livres, BD, films, magazines et ressources pour tous les âges. Espace Musée Charles Léandre : collections et expositions consacrées au patrimoine et aux arts. Ludothèque : un univers de jeux pour petits et grands, en famille ou entre amis. Des ordinateurs sont également à votre disposition. L’Atelier est un lieu vivant, ponctué d’animations, d’ateliers, de rencontres et d’événements culturels tout au long de l’année. » Libre et Gratuit

Biblis en folie 2026

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