Rencontre avec Jean-Louis dans les arènes de Téthieu Rue des Arènes Téthieu

Sa passion ? les arènes de son village et l’Encierro.

Notre ambassadeur vous dévoilera l’histoire des plus anciennes arènes des Landes ainsi que tous les secrets de l’Encierro (course au plus près du bétail).

Inscription jusqu’à la veille 18h au 05 58 56 86 86. Limité à 6 pers. .

