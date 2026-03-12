Rencontre avec Jean-Louis Rue des Arènes Téthieu

Téthieu

Rencontre avec Jean-Louis

Rue des Arènes Arènes Téthieu Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Sa passion ? les arènes de son village et l’Encierro.

Notre ambassadeur vous dévoilera l’histoire des plus anciennes arènes des Landes ainsi que tous les secrets de l’Encierro (course au plus près du bétail).

Durée environ 2 h. Limité à 10 pers. .

Rue des Arènes Arènes Téthieu 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Rencontre avec Jean-Louis

L’événement Rencontre avec Jean-Louis Téthieu a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grand Dax