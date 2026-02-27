Visite guidée Course landaise Parc Théodore Denis Téthieu
Visite guidée Course landaise
Parc Théodore Denis Entrée principale des Arènes Téthieu Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-16
Dans les arènes de Dax, découvrez notre tradition taurine en compagnie de Didier Goeytes, ancien écarteur. Un moment authentique à ne manquer sous aucun prétexte. Démonstration et initiation avec en guise de vache, un pneu et un careton (charriot) bien inoffensifs. … .
Parc Théodore Denis Entrée principale des Arènes Téthieu 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
English : Visite guidée Course landaise
