Exposition photos rue de la Capéranie Téthieu
vendredi 25 septembre 2026 · rue de la Capéranie · Téthieu
Informations pratiques
Téthieu
Exposition photos
rue de la Capéranie Salle de la Nature Téthieu Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Le club photos Coin d’Images de Téthieu propose une exposition sur le thème du Mouvement . Différentes visions du thème, différentes ambiances… .
rue de la Capéranie Salle de la Nature Téthieu 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 25 14 54 lydie.larrode@club-internet.fr
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English : Exposition photos
L’événement Exposition photos Téthieu a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax