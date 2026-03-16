Exposition photos rue de la Capéranie Téthieu

vendredi 25 septembre 2026 · rue de la Capéranie · Téthieu

Informations pratiques

Téthieu

Exposition photos

rue de la Capéranie Salle de la Nature Téthieu Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-10-02 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Le club photos Coin d’Images de Téthieu propose une exposition sur le thème du Mouvement . Différentes visions du thème, différentes ambiances… .

rue de la Capéranie Salle de la Nature Téthieu 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 25 14 54 lydie.larrode@club-internet.fr

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English : Exposition photos

L’événement Exposition photos Téthieu a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax