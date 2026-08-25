Rencontre avec…Jurica Pavicic et Nadège Agullo Librairie La curieuse Arudy
vendredi 25 septembre 2026 · Librairie La curieuse · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Rencontre avec…Jurica Pavicic et Nadège Agullo
Librairie La curieuse 5 rue de l’église Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Dans le cadre d’une tournée organisée par l’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle Aquitaine, La Curieuse reçoit l’auteur croate Jurica Pavicic pour la sortie en France de son 4e opus Allumettes . L’occasion de (re)découvrir cet auteur de romans noirs dont La Curieuse avait particulièrement aimé ses titres précédents, L’eau rouge et La femme du Deuxième étage , qui nous entraînaient au coeur de la société croate et des ses mutations.
L’occasion aussi de dialoguer avec Nadège Agullo, fondatrice de la maison d’édition éponyme qui fête ses 10 ans, de son attrait pour le roman noir, sa volonté d’abolir les frontières et sa capacité à dénicher et traduire des littératures d’auteurs de toute l’Europe. .
Librairie La curieuse 5 rue de l’église Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 29 03 lacurieuselibrairietroquet@gmail.com
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English : Rencontre avec…Jurica Pavicic et Nadège Agullo
L’événement Rencontre avec…Jurica Pavicic et Nadège Agullo Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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