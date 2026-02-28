Rencontre avec la bédéiste Alison Bechdel Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation RDC bas – Amphi BR03 Paris

Alison Bechdel est l’autrice de la série Dykes to Watch Out For (1983-2008), dont est tiré le célèbre « test de Bechdel », indicateur du sexisme au cinéma et en fiction, ainsi que d’une trilogie d’autobiographies graphiques : Fun Home (2006), C’est toi ma maman ? (2012) et Le Secret de la force surhumaine (2021). Dans son tout nouveau roman graphique, Le$$ivée (Denoël Graphic 2025) traduit par Lili Sztajn et mis en couleur par sa compagne Holly Rae Taylor, elle réunit ces deux pans de son univers et, avec finesse et toujours beaucoup d’humour, elle continue de poser les questions qui font réfléchir, et qui fâchent dans les Etats-Unis actuels.

Dans le cadre du cycle À voix haute, littérature et traduction, la séance sera animée par Hélène Tison, enseignante-chercheuse à l’université de Tours, autrice de Female Cartoonists in the US : Bad Girls and Invisible Women (Routledge, 2023).

Venez à la rencontre d’ Alison Bechdel, figure majeure de la bande dessinée américaine, créatrice d’un test devenu culte et autrice d’une œuvre autobiographique incontournable.

Le lundi 09 mars 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation RDC bas – Amphi BR03 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/



Afficher la carte du lieu Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation RDC bas – Amphi BR03 et trouvez le meilleur itinéraire

