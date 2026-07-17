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Rencontre avec la police municipale Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

mercredi 21 octobre 2026 · Complexe Sportif Daniel Praud · Nantes

Rencontre avec la police municipale Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Complexe Sportif Daniel Praud
Adresse
21 Bd Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-21 15:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100


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