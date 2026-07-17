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Rencontre avec la police municipale Marché de Zola Nantes

jeudi 8 octobre 2026 · Marché de Zola · Nantes

Rencontre avec la police municipale Marché de Zola Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Marché de Zola
Adresse
Place Emile Zola
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Marché de Zola Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 41 94 18 https://metropole.nantes.fr/marches


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