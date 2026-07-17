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Rencontre avec la police municipale marché du Breil Nantes
mercredi 28 octobre 2026 · marché du Breil · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Tout public
Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.
marché du Breil Nantes 44000
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