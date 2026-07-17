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Rencontre avec la police municipale marché du Breil Nantes

mercredi 28 octobre 2026 · marché du Breil · Nantes

Rencontre avec la police municipale marché du Breil Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
marché du Breil
Adresse
Place du carré gris
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

marché du Breil Nantes 44000


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