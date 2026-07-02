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Rencontre avec la police municipale, Place du Commerce, Nantes

mercredi 25 novembre 2026 · Place du Commerce · Nantes

Rencontre avec la police municipale, Place du Commerce, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Place du Commerce
Adresse
., Nantes
Ville
Nantes
Département
Loire-Atlantique

Rencontre avec la police municipale 25 novembre – 18 décembre Place du Commerce Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T16:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-18T16:00:00+01:00 – 2026-12-18T18:00:00+01:00

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. A bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Place du Commerce ., Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les agents de la brigade de proximité et d’îlotage de la police municipale proposent des rendez-vous de proximité pour échanger avec les habitants. contact police

Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole

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