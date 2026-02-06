Rencontre avec l’artiste Alain-Jacques Levrier-Mussat autour de son œuvre OROGRAPHIE Château fort Musée pyrénéen Lourdes

Rencontre avec l’artiste Alain-Jacques Levrier-Mussat autour de son œuvre OROGRAPHIE

Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 15:30:00

2026-03-14

Rendez-vous au Musée. Rencontre avec l’artiste Alain-Jacques Levrier-Mussat autour de son œuvre OROGRAPHIE

Dans le cadre de l’exposition FRANZ SHRADER.

Durée 1 h.

Le billet d’entrée donne droit à la rencontre

Renseignements au 05 62 42 37 37

Rendez-vous at the Museum. Meeting with artist Alain-Jacques Levrier-Mussat to discuss his work: OROGRAPHIE

As part of the FRANZ SHRADER exhibition.

Duration: 1 h.

Entrance ticket entitles you to the talk

Information: 05 62 42 37 37

