Rencontre avec l’artiste Alain-Jacques Levrier-Mussat autour de son œuvre OROGRAPHIE Château fort Musée pyrénéen Lourdes

Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 15:30:00
2026-03-14
Rendez-vous au Musée. Rencontre avec l’artiste Alain-Jacques Levrier-Mussat autour de son œuvre OROGRAPHIE
Dans le cadre de l’exposition FRANZ SHRADER.
Durée 1 h.
Le billet d’entrée donne droit à la rencontre
Renseignements au 05 62 42 37 37
Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37
English :
Rendez-vous at the Museum. Meeting with artist Alain-Jacques Levrier-Mussat to discuss his work: OROGRAPHIE
As part of the FRANZ SHRADER exhibition.
Duration: 1 h.
Entrance ticket entitles you to the talk
Information: 05 62 42 37 37
