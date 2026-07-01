Rencontre avec l’association Amis de la Chapelle de Gabas La Chapelle de Gabas sur le chemin Jacquaire Rue du Général de Gaulle Laruns
samedi 25 juillet 2026 · Rue du Général de Gaulle · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Rencontre avec l’association Amis de la Chapelle de Gabas La Chapelle de Gabas sur le chemin Jacquaire
Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Depuis des siècles, la Chapelle de Gabas accueille les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de- Compostelle. Lieu de recueillement, de passage et de mémoire, elle porte en elle une histoire riche que l’association des Amis de la Chapelle de Gabas s’attache à préserver et à faire connaître. Venez à leur rencontre et découvrez leur publication focus La Chapelle de Gabas sur le chemin jacquaire , qui retrace le rôle singulier de ce sanctuaire pyrénéen sur l’une des grandes routes du pèlerinage. .
Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 69 14 24
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English : Rencontre avec l’association Amis de la Chapelle de Gabas La Chapelle de Gabas sur le chemin Jacquaire
L’événement Rencontre avec l’association Amis de la Chapelle de Gabas La Chapelle de Gabas sur le chemin Jacquaire Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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