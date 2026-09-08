Rencontre avec l’association des Anciens Elèves et Amis de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges

Informations pratiques

Rencontre avec l’association des Anciens Elèves et Amis de Mélan 19 et 20 septembre Chartreuse de Mélan Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Souvenirs de l’organisation et de la vie quotidienne des enfants de l’orphelinat de Mélan au début du XXe siècle.

ALERTES MÉTÉO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

• pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

• pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous au +33 (0)4 50 33 23 73

Chartreuse de Mélan 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 23 73 https://hautesavoie.fr/ Située au cœur de la vallée du Giffre, la chartreuse de Mélan est un site riche de plus de 700 ans d’histoire. Découvrez l’église et le cloître, témoins du passé monastique de ce lieu, où sont présentées des expositions temporaires. En extérieur, profitez du parc de sculptures dont les œuvres d’art contemporain offrent un autre regard sur les multiples vies de la chartreuse, qui fut successivement monastère féminin, collège religieux puis orphelinat départemental.

Souvenirs de l’organisation et de la vie quotidienne des enfants de l’orphelinat de Mélan au début du XXe siècle.

©Dep74 – Y. Cerrutti