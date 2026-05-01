Espère

Rencontre avec l’auteur Michel Souladié

2 Promenade de Roulles Espère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Autour de son livre "Les chemins de Pierre", récompensé par le prix du Roman de Terroir 2024 (Éditions du Bord du Lot).

Autour de son livre "Les chemins de Pierre", récompensé par le prix du Roman de Terroir 2024 (Éditions du Bord du Lot).

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2 Promenade de Roulles Espère 46090 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

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English :

About his book "Les chemins de Pierre", awarded the Prix du Roman de Terroir 2024 (Éditions du Bord du Lot).

L’événement Rencontre avec l’auteur Michel Souladié Espère a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot