Rencontre avec l’auteur Velibor Čolić, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Informations pratiques

Rencontre avec l’auteur Velibor Čolić Mardi 17 novembre, 17h00 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T17:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T17:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:30:00+01:00

Face à la guerre Dialogues européens Qu’est-ce qui fonde l’idée européenne ? Quelles menaces et quels enjeux traversent aujourd’hui le continent ? Quelles histoires nous rapprochent et quelles mémoires nous séparent ? Ces questions sont au coeur de la troisième édition des Dialogues européens.

Dans le cadre d’une résidence en partenariat avec la compagnie de théâtre rennaise Kali&Co, la bibliothèque organise une rencontre avec Velibor Čolić, auteur bosniaque dont le dernier roman Guerre et pluie (lauréat du Prix Etonnants Voyageurs 2024 et Prix Victor Rossel 2024) livre un récit à la fois halluciné et drolatique en temps de guerre.

Dans le cadre des Cafés-Bouquine organisés à la bibliothèque Clôteaux-Bréquigny.

En partenariat avec Les Champs Libres dans le cadre de Face à la guerre – Dialogues européens, novembre 2026

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr

Rencontre littéraire rencontre littérature

Francesca Mantovani – Gallimard