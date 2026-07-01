AGENDA · Chambéry
Rencontre avec les commissaires d’exposition, Hôtel de Cordon, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Cordon · Chambéry
Informations pratiques
Rencontre avec les commissaires d’exposition 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Tout au long de l’après-midi, découvrez les coulisses de la création de Détours vers le futurs : Chambéry comme vous ne la verrez jamais !, grâce à la présence exceptionnelle des commissaires d’exposition.
Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr
Journées européennes du patrimoine
© Archives municipales de Chambéry
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