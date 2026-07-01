Rencontre avec les commissaires d’exposition, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Rencontre avec les commissaires d’exposition 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de l’après-midi, découvrez les coulisses de la création de Détours vers le futurs : Chambéry comme vous ne la verrez jamais !, grâce à la présence exceptionnelle des commissaires d’exposition.

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr

Journées européennes du patrimoine

© Archives municipales de Chambéry