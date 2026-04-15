Rencontre avec les jardiniers de La Boussole, Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale, Rochefort

Rencontre avec les jardiniers de La Boussole 5 – 7 juin Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Rencontre avec les jardiniers de La Boussole

Découvrez le jardin d’Utopies, qui borde l’Ancienne école de médecine navale, site géré par le musée national de la Marine. Il rappelle le jardin botanique de Rochefort et les liens entre la Marine et l’étude des végétaux. Depuis 2018, l’épicerie solidaire La Boussole développe et entretient ce lieu, où sont cultivées des plantes aromatiques et médicinales. Venez rencontrer les jardiniers de La Boussole et encouragez l’épicerie solidaire, qui proposera à la vente des plantes du jardin et des produits réalisés dans le cadre de ses ateliers.

Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale 25 Rue Amiral Meyer, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546995957 https://www.musee-marine.fr Depuis 2018, l’épicerie solidaire La Boussole met en œuvre et entretient le jardin qui borde l’Ancienne école de médecine navale. Les plantes aromatiques et médicinales qui y sont cultivées font écho au jardin botanique de Rochefort autrefois géré par l’école et à sa collection botanique.

Rencontre avec les jardiniers de La Boussole

Musée national de la Marine © Maxime Franuziak