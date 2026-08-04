Rencontre avec les marmottes RDV devant l’Office de Tourisme avec votre véhicule Bagnères-de-Bigorre
mardi 11 août 2026 · RDV devant l'Office de Tourisme avec votre véhicule · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Rencontre avec les marmottes
RDV devant l’Office de Tourisme avec votre véhicule LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Suivez le guide à la rencontre des marmottes dans leur habitat naturel !
RDV à l’Office de Tourisme avec votre véhicule.
Pensez à prendre vos jumelles.
Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme
.
RDV devant l’Office de Tourisme avec votre véhicule LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow the guide to see marmots in their natural habitat!
Meet at the Tourist Office with your vehicle.
Don’t forget to bring your binoculars.
Free with registration at the Tourist Office
L’événement Rencontre avec les marmottes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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