Rencontre avec les « sauveteurs du patrimoine », Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Jacques Rousseau · Chambéry
Informations pratiques
Rencontre avec les « sauveteurs du patrimoine » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 2e étage
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Le Bouclier bleu a pour rôle d’informer, de sensibiliser et de former tous les publics à la fragilité du patrimoine culturel mais aussi de susciter, favoriser, accompagner et promouvoir toutes les actions de prévention et d’intervention d’urgence.
Venez rencontrer et discuter avec les membres de l’association, section Auvergne Rhône-Alpes.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.
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