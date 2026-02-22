Rencontre avec Louis de PAZZIS Les anciennes mines des Pyrénées Route de la Corniche Hendaye

Rencontre avec Louis de PAZZIS Les anciennes mines des Pyrénées

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Thierry est souvent venu nous parler de ses plongées profondes sur les dorsales océaniques actuelles, à l’aide de petits submersibles.

Dans cette nouvelle conférence, il vient nous présenter un objet géologique exceptionnel une dorsale océanique fossile à l’air libre, posée en plein désert, qui s’étale sur 500 km de long dans les montagnes du Sultanat d’Oman.

Ayant réalisé une quinzaine de missions de terrain sur cet objet géologique absolument fascinant, entre 1981 et 2009, avec ses doctorants d’abord, puis avec des groupes de professeurs de SVT, Thierry montrera comment des dizaines de coupes de terrain à travers cette dorsale fossile permettent de traverser la croûte océanique depuis les laves de surface jusqu’au manteau supérieur, sur plus de 15 kilomètres de profondeur, en passant par le Moho , cette fameuse discontinuité fondamentale entre la croûte et le manteau terrestres. .

