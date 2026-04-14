Rencontre avec Lucie Pinson de Reclaim Finance, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève
Rencontre avec Lucie Pinson de Reclaim Finance, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève jeudi 23 avril 2026.
Rencontre avec Lucie Pinson de Reclaim Finance Jeudi 23 avril, 18h00 L’ESPACE, tiers-lieu d’après
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00
Lucie Pinson, fondatrice de l’organisation non gouvernementale Reclaim Finance, agit pour aligner la finance avec les enjeux sociaux et environnementaux.
Reconnue parmi les 100 personnalités les plus influentes sur les enjeux climatiques par Time Magazine et récompensée par le prix Goldman pour l’environnement, cette militante écologiste fait partie des personnes qui poussent concrètement le secteur financier à se transformer.
Le 23 avril, APRÈS-Ge, la faîtière de l’économie durable, recevra Lucie Pinson à L’ESPACE, dans le cadre d’une après-midi et d’une soirée consacrée à la finance éthique.
Événement gratuit, sur inscription.
L’ESPACE, tiers-lieu d’après chemin du 23-Août 1 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://apres-ge.odooapps.ch/event/rencontre-et-table-ronde-avec-lucie-pinson-de-l-ong-reclaim-finance-programme-detaille-a-venir-16/register »}] [{« link »: « https://reclaimfinance.org/site/ »}, {« link »: « https://apres-ge.odooapps.ch/event/rencontre-et-table-ronde-avec-lucie-pinson-de-l-ong-reclaim-finance-programme-detaille-a-venir-16/register »}]
Rencontre et table ronde publique avec Lucie Pinson de l’ONG Reclaim Finance, à L’ESPACE, tiers lieu d’APRÈS-Ge, dans le cadre d’une journée consacrée à la finance éthique.
APRÈS-Ge
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