Rencontre avec Maria Jalibert Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence samedi 7 mars 2026.
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
Venez rencontrer Maria Jalibert pour un beau moment de partage enfants-parents pendant lequel elle vous racontera des histoires et évoquera son travail d’autrice
illustratrice. Une belle façon de découvrir son répertoire et son univers.
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
English :
Come and meet Maria Jalibert for a great opportunity to share stories and talk about her work as an author and illustrator
illustrator. A great way to discover her repertoire and her world.
