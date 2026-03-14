Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt Forgeneuve Meuzac
Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt Forgeneuve Meuzac mercredi 22 avril 2026.
Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Rencontre à la Maison du Père Castor avec l’auteur Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt. .
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51
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English : Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt
L’événement Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt Meuzac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne