Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt Forgeneuve Meuzac

Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud

Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt Forgeneuve Meuzac mercredi 22 avril 2026.

Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Rencontre à la Maison du Père Castor avec l’auteur Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt.   .

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 

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English : Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt

L’événement Rencontre avec Mickaël Brun-Arnaud, (célèbre) auteur des Mémoires de la forêt Meuzac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne