Rencontre avec Naira Andrade, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Rencontre avec Naira Andrade Mardi 28 avril, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00

Voyage au cœur des musiques et chants d’Amérique latine

Issue de culture franco-bolivienne, Naira Andrade présente un concert-papote mêlant compositions et reprises revisitées avec sa voix, son cuatro vénézuélien et son accordéon. Elle évoquera son rapport aux musiques traditionnelles andines, à la Nouvelle Chanson latino-américaine et à la création.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Voyage au cœur des musiques et chants d’Amérique latine

Jean-Louis Carli