Rencontre avec Naira Andrade, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Rencontre avec Naira Andrade, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mardi 28 avril 2026.
Rencontre avec Naira Andrade Mardi 28 avril, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00
Voyage au cœur des musiques et chants d’Amérique latine
Issue de culture franco-bolivienne, Naira Andrade présente un concert-papote mêlant compositions et reprises revisitées avec sa voix, son cuatro vénézuélien et son accordéon. Elle évoquera son rapport aux musiques traditionnelles andines, à la Nouvelle Chanson latino-américaine et à la création.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Voyage au cœur des musiques et chants d’Amérique latine
Jean-Louis Carli
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