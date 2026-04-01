Rencontre avec P’tit Loup Pontrieux
Rencontre avec P’tit Loup Pontrieux samedi 25 avril 2026.
Pontrieux
Rencontre avec P’tit Loup
16 Place de la Liberté Pontrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez rencontrer le héro des tout-petits Photo offerte .
16 Place de la Liberté Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 95 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre avec P’tit Loup Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Pontrieux (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Petits secrets et grandes anecdotes à Pontrieux Office de Tourisme Pontrieux 23 avril 2026
- Soirée Jeux de société Pontrieux 24 avril 2026
- La Ri boue l’dingue Pontrieux 26 avril 2026
- Visite guidée Petits secrets et grandes anecdotes à Pontrieux Office de Tourisme Pontrieux 30 avril 2026
- À la découverte du patrimoine Pontrieux Pontrieux Côtes-d’Armor 1 mai 2026