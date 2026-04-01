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Rencontre avec P’tit Loup Pontrieux

Rencontre avec P’tit Loup Pontrieux samedi 25 avril 2026.

Adresse : 16 Place de la Liberté

Ville : 22260 Pontrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Pontrieux

Rencontre avec P’tit Loup

16 Place de la Liberté Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez rencontrer le héro des tout-petits Photo offerte   .

16 Place de la Liberté Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 95 62 

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English :

L’événement Rencontre avec P’tit Loup Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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