Pontrieux

Soirée Jeux de société

16 Place de la Liberté Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Découvrez une sélection de jeux d’ambiance et passez un bon moment (+ 12 ans).

Sur inscription 5€ déduit si achat le soir même .

16 Place de la Liberté Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 95 62

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English :

L’événement Soirée Jeux de société Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol