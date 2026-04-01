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Soirée Jeux de société Pontrieux

Soirée Jeux de société Pontrieux vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 16 Place de la Liberté

Ville : 22260 Pontrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Pontrieux

Soirée Jeux de société

16 Place de la Liberté Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :
2026-04-24

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Sur inscription 5€ déduit si achat le soir même   .

16 Place de la Liberté Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 95 62 

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English :

L’événement Soirée Jeux de société Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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