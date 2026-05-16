Rencontre avec Sébastien Dulude Bibliothèque Gaston-Miron Saisissez un code postal valide…

Les lecteurs et lectrices du club de lecture de la BGM ont choisi leur livre chouchou : »Amiante » de Sébastien Dulude ! (éditions La Peuplade / J’ai lu). Ce roman a charmé les clubistes tant par la qualité de son écriture que par la beauté de son histoire. Le roman débute en 1986, à Thetford Mines, ville phare de l’industrie de l’amiante. Le temps d’un été, Steve et le Petit Poulin s’abandonnent aux plaisirs de l’amitié. Cavalant sur leur vélo ou se prélassant dans leur cabane, les deux enfants sont inséparables, le temps d’une saison, bercés par l’innocence.

La Bibliothèque Gaston-Miron fait partie du réseau Des Rendez-vous du premier roman depuis déjà 4 ans ! Chaque mois, nous nous réunissons afin de partager nos impressions de lecture sur les 8 premiers romans québécois sélectionnés.

Les lecteurs doivent ensuite voter pour leur trois coups de cœur (un choix souvent déchirant !). Le chouchou de l’ensemble des clubs de lecture (un réseau de 25 clubs dans les librairies et bibliothèques du Québec) est invité au Festival du Premier roman de Chambéry où son prix lui est remis (du 27 au 30 mai 2026) ainsi qu’à la Bibliothèque Gaston-Miron, une chance unique de rencontrer le lectorat parisien !

Bienvenue à toutes et à tous !

Merci à la Fondation Lire pour réussir et à Lectures plurielles de rendre cette soirée possible !

Venez rencontrer l’auteur québécois Sébastien Dulude pour une discussion autour de son roman Amiante, lauréat du Prix des Rendez-vous du premier roman !

Le lundi 01 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T19:00:00+02:00_2026-06-01T20:30:00+02:00

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Université Sorbonne NouvelleSaisissez un code postal valide…

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