Rencontre avec Sophie Dunajev, Photographe de Bellevaux, Maison de la Belle Vallée, Bellevaux

Rencontre avec Sophie Dunajev, Photographe de Bellevaux 19 et 20 septembre Maison de la Belle Vallée Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rencontre avec Sophie Dunajev, Photographe de Bellevaux.

Bellevaux, du latin Bella Vallis – « la Belle Vallée » , est un village de montagne perché dans le massif du Chablais, en Haute-Savoie. C’est son village d’origine, c’est là qu’elle a grandi, et que ses ancêtres ont grandi avant elle, depuis des générations.

C’est dans ces montagnes qu’elle a appris à aimer la nature, à aimer les sommets, les alpages, les forêts et les lacs, et à aimer la faune sauvage. Plus tard, elle a appris à aimer la riche histoire de son village, son patrimoine, ses traditions et ses anecdotes.

L’un de ses grands plaisirs est de photographier les paysages et les hameaux de la commune, sous toutes les coutures, par toutes les saisons, principalement à la recherche de points de vues originaux et poétiques.

Les habitants de Bellevaux sont restés, d’un même esprit, très attachés à leurs montagnes : partager mes images avec eux et avec les amoureux de la Belle Vallée a donc fini par devenir une évidence.

C’est ainsi qu’est né son premier livre, « La Belle Vallée », entièrement dédié à Bellevaux.

Maison de la Belle Vallée 107 Route de St Jeoire 74470 Bellevaux Bellevaux 74470 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0614140036 https://www.museesdebellevaux.fr Ici, un intérieur de chalet d’alpage … là, un banc d’écolier … à côté, de quoi s’équiper pour skier… Entre objets d’autrefois et scènes reconstituées plus vraies que nature, tout ici vous conte la Vallée du Brevon et la vie d’antan. Vous pourrez aussi découvrir l’histoire récente de la formation du lac de Vallon et ses secrets engloutis ! Parking devant le Musée

Rencontre avec Sophie Dunajev, Photographe de Bellevaux.

©Sophie Dunajev