Rencontre avec Stanislas Latte, Médiathèque d’Agnin, Agnin

Informations pratiques

Rencontre avec Stanislas Latte Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque d’Agnin Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Stanislas Latte présente en avant-première son dernier roman (sortie officielle le 14 octobre).

Lors de cette soirée, il vous livrera les coulisses de l’écriture de ce quatrième roman autour d’un échange avec les lecteurs.

Passionné d’Histoire, Stanislas Latte nous réserve une immersion au cœur de la Seconde Guerre mondiale pour ce nouveau roman.

Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous pourrez également vous procurer, douze jours avant sa sortie, ce nouvel opus dédicacé qui ne vous laissera pas de marbre.

Médiathèque d’Agnin Rue des Ecoles – 38150 Agnin Agnin 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474841425 https://www.reseau-ecume.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 84 14 25 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.agnin@reseau-ecume.fr »}]

Biblis en folie 2026

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