Rencontre avec un archéologue, Médiathèque Jules Verne, Donges

Informations pratiques

Rencontre avec un archéologue Samedi 19 septembre, 18h00 Médiathèque Jules Verne Loire-Atlantique

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Venez échanger avec Yann Le Jeune géoarchéologue au Département de Loire-Atlantique autour des projets archéologiques en Brière et des découvertes faites à Donges

Médiathèque Jules Verne 13 rue René Laënnec, 44480 Donges Donges 44480 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://ville-donges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0240910131 »}] Train, Bus, Parking

Venez échanger avec Yann Le Jeune géoarchéologue au Département de Loire-Atlantique autour des projets archéologiques en Brière et des découvertes faites à Donges

©YannLejeuneDepartementLoireAtlantique