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Rencontre avec un archéologue, Médiathèque Jules Verne, Donges

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jules Verne · Donges

Rencontre avec un archéologue, Médiathèque Jules Verne, Donges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jules Verne
Adresse
13 rue René Laënnec, 44480 Donges
Ville
44480 Donges
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 35 personnes

Rencontre avec un archéologue Samedi 19 septembre, 18h00 Médiathèque Jules Verne Loire-Atlantique

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Venez échanger avec Yann Le Jeune géoarchéologue au Département de Loire-Atlantique autour des projets archéologiques en Brière et des découvertes faites à Donges

Médiathèque Jules Verne 13 rue René Laënnec, 44480 Donges Donges 44480 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://ville-donges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0240910131 »}] Train, Bus, Parking
Venez échanger avec Yann Le Jeune géoarchéologue au Département de Loire-Atlantique autour des projets archéologiques en Brière et des découvertes faites à Donges

©YannLejeuneDepartementLoireAtlantique

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