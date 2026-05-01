Le Menoux

Rencontre avec un auteur Adeline Paulian-Pavageau

9 Place Général Jean Pascaud Le Menoux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Bibliothèque Le Menoux reçoit Adeline Paulian-Pavageau qui viendra parler de ses livres et les dédicacera.

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9 Place Général Jean Pascaud Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 49 35 14 bibli.lemenoux@gmail.com

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English :

Bibliothèque Le Menoux welcomes Adeline Paulian-Pavageau to talk about her books and sign them.

L’événement Rencontre avec un auteur Adeline Paulian-Pavageau Le Menoux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Creuse