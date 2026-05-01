Rencontre avec un auteur Adeline Paulian-Pavageau Le Menoux
Rencontre avec un auteur Adeline Paulian-Pavageau Le Menoux samedi 30 mai 2026.
Le Menoux
Rencontre avec un auteur Adeline Paulian-Pavageau
9 Place Général Jean Pascaud Le Menoux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Bibliothèque Le Menoux reçoit Adeline Paulian-Pavageau qui viendra parler de ses livres et les dédicacera.
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9 Place Général Jean Pascaud Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 49 35 14 bibli.lemenoux@gmail.com
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English :
Bibliothèque Le Menoux welcomes Adeline Paulian-Pavageau to talk about her books and sign them.
L’événement Rencontre avec un auteur Adeline Paulian-Pavageau Le Menoux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Creuse
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