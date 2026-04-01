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Rencontre avec Valérie PATURAUD. Meilhan

Rencontre avec Valérie PATURAUD. Meilhan

Rencontre avec Valérie PATURAUD. Meilhan mardi 21 avril 2026.

Ville : 40400 Meilhan

Département : Landes

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Meilhan

Rencontre avec Valérie PATURAUD.

Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 19:00:00
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Dans le cadre de   Rendez-vous    la MDL nous permet d’échanger avec l’auteur de  la cuisinière des Kennedy  ,  Nézida  ou encore
 l’ensevelie  . Présence du plumier d’Eugénie pour la séance de dédicace et verre de l’amitié pour clôturer la soirée.
Dans le cadre de   Rendez-vous    la MDL nous permet d’échanger avec l’auteur de  la cuisinière des Kennedy  ,  Nézida  ou encore
 l’ensevelie  . Présence du plumier d’Eugénie pour la séance de dédicace et verre de l’amitié pour clôturer la soirée.   .

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25  biblio.meilhan@orange.fr

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English : Rencontre avec Valérie PATURAUD.

As part of its Rendez-vous program, the MDL invites us to chat with the author of La cuisinière des Kennedy , Nézida and L’ensevelie
l?ensevelie . Eugénie?s pencil box will be on hand for the signing session, and the evening will close with a friendly drink.

L’événement Rencontre avec Valérie PATURAUD. Meilhan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas

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