Rencontre avec Victor del Arbol / Festival Un aller-retour dans le noir, Médiathèques CCAA / Aire sur l’Adour, Aire-sur-l’Adour
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèques CCAA / Aire sur l'Adour · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Rencontre avec Victor del Arbol / Festival Un aller-retour dans le noir Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèques CCAA / Aire sur l’Adour Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Victor del Arbol est né à Barcelone en 1968. Après des études d’histoire, il a travaillé dans les services de la police de la communauté autonome de Catalogne. Il est l’un des auteurs espagoles les plus traduits et les plus primés. En 2018, il a été nommé chevalier des Arts et des Lettres de la République française.
Rencontre organisée en partenariat avec le festival Un aller-retour dans le noir.
Médiathèques CCAA / Aire sur l’Adour Passage des Cultures 40800 Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0558513404 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@cdcaire.org »}]
Biblis en folie 2026
©Victor del Arbol
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