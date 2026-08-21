Rencontre avec Victor del Arbol / Festival Un aller-retour dans le noir, Médiathèques CCAA / Aire sur l’Adour, Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Rencontre avec Victor del Arbol / Festival Un aller-retour dans le noir Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèques CCAA / Aire sur l’Adour Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Victor del Arbol est né à Barcelone en 1968. Après des études d’histoire, il a travaillé dans les services de la police de la communauté autonome de Catalogne. Il est l’un des auteurs espagoles les plus traduits et les plus primés. En 2018, il a été nommé chevalier des Arts et des Lettres de la République française.

Rencontre organisée en partenariat avec le festival Un aller-retour dans le noir.

Médiathèques CCAA / Aire sur l’Adour Passage des Cultures 40800 Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0558513404 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@cdcaire.org »}]

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©Victor del Arbol