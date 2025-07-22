Guinguette, rock’n food Aire-sur-l’Adour
vendredi 21 août 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Guinguette, rock’n food
Place de la cathédrale Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
VENDREDI 21 août
Animations: Musique assurée par un groupe Photobooth
PLACE DE LA CATHÉDRALE
Menu PAELLA, DESSERT, CAFÉ
A partir de 19h30
INSCRIPTION À L’OFFICE DE TOURISME
05 58 71 64 70 .
Place de la cathédrale Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
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English : Guinguette, rock’n food
L’événement Guinguette, rock’n food Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-13 par Tourisme Aire Eugénie
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