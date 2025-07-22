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Guinguette, rock’n food Aire-sur-l’Adour

vendredi 21 août 2026 · Aire-sur-l'Adour

Guinguette, rock’n food Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place de la cathédrale
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Aire-sur-l’Adour

Guinguette, rock’n food

Place de la cathédrale Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

VENDREDI 21 août
Animations: Musique assurée par un groupe Photobooth
PLACE DE LA CATHÉDRALE
Menu PAELLA, DESSERT, CAFÉ
A partir de 19h30
INSCRIPTION À L’OFFICE DE TOURISME
05 58 71 64 70   .

Place de la cathédrale Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

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English : Guinguette, rock’n food

L’événement Guinguette, rock’n food Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-13 par Tourisme Aire Eugénie

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