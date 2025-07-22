Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Guinguette, rock’n food

Place de la cathédrale Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

VENDREDI 21 août

Animations: Musique assurée par un groupe Photobooth

PLACE DE LA CATHÉDRALE

Menu PAELLA, DESSERT, CAFÉ

A partir de 19h30

INSCRIPTION À L’OFFICE DE TOURISME

05 58 71 64 70 .

Place de la cathédrale Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

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English : Guinguette, rock’n food

L’événement Guinguette, rock’n food Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-13 par Tourisme Aire Eugénie