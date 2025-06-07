Les mercredis créatifs avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour

Aire-sur-l’Adour

Les mercredis créatifs avec Vérône

Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Les mercredis créatifs arrivent chez L’Atelier de Vérone juin juillet Aout !

Tu aimes créer, imaginer, découper, peindre et expérimenter ?

Alors viens rejoindre la bande des jeunes artistes en herbe pour des ateliers d’art plastique colorés et ludiques tout l’été

6-10 ans 10h → 12h

10-14 ans 14h → 16h

Au programme

Création

Expérimentation

Imagination

Et surtout… du plaisir entre copains !

Aire-sur-l’Adour

Tous les mercredis Juin, Juillet & Août. .

Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 22 51

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English : Les mercredis créatifs avec Vérône

L’événement Les mercredis créatifs avec Vérône Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Aire Eugénie