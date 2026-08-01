Visite nocturne de l’église Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour
jeudi 13 août 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Visite nocturne de l’église Sainte-Quitterie
Eglise Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
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Quand la nuit tombe sur la ville, l’église change de visage.
Les pierres s’illuminent, les ombres dansent sous les voûtes et chaque détail de la crypte semble raconter une histoire vieille de plusieurs siècles…
Le jeudi 13 août à 20h30, laissez-vous guider par Sandrine Bougue, du service du patrimoine, pour une visite où histoire, architecture et anecdotes prennent une toute autre dimension une fois la nuit installée.
Une occasion unique de redécouvrir l’un des plus beaux joyaux de notre ville dans une ambiance intimiste et presque hors du temps.
Jeudi 13 août 20h30
Eglise Sainte-Quitterie
Visite gratuite
Réservation 06 77 02 43 44 .
Eglise Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 43 44
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English : Visite nocturne de l’église Sainte-Quitterie
L’événement Visite nocturne de l’église Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-03 par Tourisme Aire Eugénie
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