Marché hebdomadaire du samedi Aire-sur-l’Adour

Marché hebdomadaire du samedi Aire-sur-l’Adour samedi 8 août 2026.

Marché hebdomadaire du samedi

Marché couvert Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le marché alimentaire de la ville d’Aire sur l’Adour est ouvert le mardi et le samedi, tout au long de l’année, de 8h à 12h30 on y trouve près de 50 commerçants Ces horaires peuvent varier selon la météo et la saison.Le marché alimentaire d’Aire sur l’Adour se situe sous les Halles communément appelé « marché couvert » sur la place de l’Hôtel de Ville. On y trouve une offre très diversifiée pour un achalandage plus que complet Boulanger / pâtissier, boucher, poissonnier, maraîcher, fruitier, rôtisseur, fromager, fleuriste et spécialiste de vins et spiritueux… des dizaines d’exposants, producteurs ou revendeurs, locaux ou de l’extérieur. .

Marché couvert Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 47 04

