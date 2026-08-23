AGENDA · Heugas
Rencontre avec Yves Heugas
vendredi 23 octobre 2026 · Heugas
Informations pratiques
Heugas
Rencontre avec Yves
Place de la Gelouze Heugas Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:30:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Yves vous fera découvrir les lieux pittoresques de Heugas; son église et la chapelle de Coudaingt tout en évoquant l’origine du village et sa physionomie particulière.
Durée environ 2 h. Limité à 10 pers. .
Place de la Gelouze Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Rencontre avec Yves
L’événement Rencontre avec Yves Heugas a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Grand Dax
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