Informations pratiques

Heugas

Rencontre avec Yves

Place de la Gelouze Heugas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 14:30:00

fin : 2026-11-27 16:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Yves vous fera découvrir les lieux pittoresques de Heugas; son église et la chapelle de Coudaingt tout en évoquant l’origine du village et sa physionomie particulière.

Durée environ 2 h. Limité à 10 pers. .

Place de la Gelouze Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Rencontre avec Yves

L’événement Rencontre avec Yves Heugas a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Grand Dax