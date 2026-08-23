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AGENDA · Heugas

Rencontre avec Yves Heugas

vendredi 27 novembre 2026 · Heugas

Rencontre avec Yves Heugas

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place de la Gelouze
Ville
40180 Heugas
Département
Landes
Tarif

Heugas

Rencontre avec Yves

Place de la Gelouze Heugas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 14:30:00
fin : 2026-11-27 16:00:00

Date(s) :
2026-11-27

Yves vous fera découvrir les lieux pittoresques de Heugas; son église et la chapelle de Coudaingt tout en évoquant l’origine du village et sa physionomie particulière.
Durée environ 2 h. Limité à 10 pers.   .

Place de la Gelouze Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Rencontre avec Yves

L’événement Rencontre avec Yves Heugas a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Grand Dax

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