Rencontre batterie avec Virgil Donati Salle Benjamin Merchin Pré-en-Pail-Saint-Samson

Rencontre batterie avec Virgil Donati

Salle Benjamin Merchin Rue des Tesnières Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

A partir de 6 ans

Après avoir accueilli Pierre Lucert, batteur de Taratata et N’oubliez pas les paroles ,

nous accueillerons cette saison le batteur australien Virgil Donati.

Virgil Donati débute la batterie à l’âge de 3 ans et développe très tôt une technique exceptionnelle. Réputé dans le monde entier, il a joué avec des artistes comme Steve Vai, Allan Holdsworth, Planet X, Tony MacAlpine, ainsi que Michel Polnareff.

Cette démonstration, ouverte à tous, mettra en lumière les éléments clés de son jeu précision, complexité rythmique, créativité et virtuosité. Une occasion unique de découvrir de près le style d’un batteur d’exception.

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€. .

Salle Benjamin Merchin Rue des Tesnières Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

