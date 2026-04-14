RENCONTRE-CONFÉRENCE-ATELIER « LECTURE TEXTILE SUR LES MOUCHOIRS DE CHOLET », Toue cabanée La Déparleuse – Quai Ceineray, Nantes
RENCONTRE-CONFÉRENCE-ATELIER « LECTURE TEXTILE SUR LES MOUCHOIRS DE CHOLET », Toue cabanée La Déparleuse – Quai Ceineray, Nantes vendredi 24 avril 2026.
RENCONTRE-CONFÉRENCE-ATELIER « LECTURE TEXTILE SUR LES MOUCHOIRS DE CHOLET » 24 avril et 23 mai Toue cabanée La Déparleuse – Quai Ceineray Loire-Atlantique
Sur inscription.
Jauge 12 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Questionner en amateurs depuis l’habitacle d’un bateau traditionnel de Loire – une toue cabanée – des textiles qui ont pu être marqués par l’histoire de la traite transatlantique en ayant fait partie des marchandises impliquées dans ce commerce. Cette année, La Déparleuse interrogera les mouchoirs de Cholet dont les historiens recensent la présence importante dans les cargaisons des navires partant de Nantes à destination des côtes d’Afrique de l’Ouest.
Par La Déparleuse
Toue cabanée La Déparleuse – Quai Ceineray quai ceineray Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 16 30 90 »}]
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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