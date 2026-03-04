Rencontre conférence sur le Village de l’an mil de MELRAND, Village de l’An Mil, Melrand

Rencontre conférence sur le Village de l’an mil de MELRAND Samedi 13 juin, 10h00 Village de l’An Mil Morbihan

Adulte 7€ – Enfant 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Cet échange sera l’occasion de présenter toutes les analyses qui ont été réalisées sur ce site depuis qu’il a fait l’objet de fouilles archéologiques… non achevées à ce jour.

Village de l’An Mil 1 Lann Gouh, 56310 Melrand, France Melrand 56310 Morbihan Bretagne 0297395789 http://www.villagedelanmil-melrand.fr Le quotidien des populations ayant vécu ici est concrètement évoqué sur ce site ouvert au public et aménagé depuis 1985. En le parcourant, chacun peut saisir ce que cultivaient et dans quel type de maison vivaient les paysans du Moyen Age. Des maisons, un four à pain, un poulailler… ont été reconstitués pour donner au visiteur la dimension de cet univers. Là l’aire à battre le seigle au fléau, ici la maison du tanneur, plus loin la bergerie, c’est l’ensemble des bâtiments nécessaires aux activités que l’on parcourt en toute liberté de rêver. Les animaux de races rustiques permettent eux aussi d’imaginer l’univers de ces populations. Parquées là où elles devaient l’être il y a plus de 500 ans, les bêtes donnent vie au site en toute légitimité. Le jardin où sont présentées de nombreuses plantes attestées permet de mieux saisir comment on pouvait se nourrir, se soigner, parfumer les plats…

Village de l’an mil de MELRAND (56)©