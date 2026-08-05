Rencontre “Cransac et ses alentours, personnages de romans” L’Envol Cransac-les-Thermes
mercredi 7 octobre 2026 · L'Envol · Cransac
Informations pratiques
Cransac-les-Thermes
Rencontre “Cransac et ses alentours, personnages de romans”
L’Envol 35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Cransac-Les-Thermes 15h
Patrick Fréjaville vous invite à découvrir une partie de l’histoire de Cransac et ses alentours à travers ses ouvrages. Vous pourrez échanger avec lui sur les multiples transformations survenues dans nos vallées depuis le début de l’ère industrielle. Des romans seront disponibles avec séance de dédicaces.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire jusqu’à la veille.
Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .
L’Envol 35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr
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English :
L’événement Rencontre “Cransac et ses alentours, personnages de romans” Cransac-les-Thermes a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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