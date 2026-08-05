Rencontre “Cransac et ses alentours, personnages de romans” L’Envol Cransac-les-Thermes

Informations pratiques

Cransac-les-Thermes

Rencontre “Cransac et ses alentours, personnages de romans”

L’Envol 35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Cransac-Les-Thermes 15h

Patrick Fréjaville vous invite à découvrir une partie de l’histoire de Cransac et ses alentours à travers ses ouvrages. Vous pourrez échanger avec lui sur les multiples transformations survenues dans nos vallées depuis le début de l’ère industrielle. Des romans seront disponibles avec séance de dédicaces.

Entrée gratuite. Réservation obligatoire jusqu’à la veille.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .

L’Envol 35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr

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English :

L’événement Rencontre “Cransac et ses alentours, personnages de romans” Cransac-les-Thermes a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)