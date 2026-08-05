Informations pratiques

Cransac-les-Thermes

Repas spectacle Brico Saucisse

Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Parc Thermal Cransac-Les-Thermes midi

De l’aligot à la bétonnière et des saucisses grillées à la brouette ! Venez découvrir ce repas animé et créé par la Cie Olof Zitoun. Au menu : aligot, saucisse, salade verte, dessert, vin et café avec un service pas comme les autres !

Tarif : 15€.

Réservations Association Les Orteils au Soleil 05 65 63 48 85 15 .

Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 48 85

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English :

L’événement Repas spectacle Brico Saucisse Cransac-les-Thermes a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)