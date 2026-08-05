Repas spectacle Brico Saucisse Cransac-les-Thermes
dimanche 4 octobre 2026 · Cransac
Informations pratiques
Cransac-les-Thermes
Repas spectacle Brico Saucisse
Cransac Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Parc Thermal Cransac-Les-Thermes midi
De l’aligot à la bétonnière et des saucisses grillées à la brouette ! Venez découvrir ce repas animé et créé par la Cie Olof Zitoun. Au menu : aligot, saucisse, salade verte, dessert, vin et café avec un service pas comme les autres !
Tarif : 15€.
Réservations Association Les Orteils au Soleil 05 65 63 48 85 15 .
Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 48 85
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English :
L’événement Repas spectacle Brico Saucisse Cransac-les-Thermes a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)