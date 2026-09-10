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Rencontre croisée entre Khaled Miloudi et Pascal Marc, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes

mardi 1 décembre 2026 · Bibliothèque Longs-Champs · Rennes

Rencontre croisée entre Khaled Miloudi et Pascal Marc, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Longs-Champs
Adresse
60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Rencontre croisée entre Khaled Miloudi et Pascal Marc Mardi 1 décembre, 18h00 Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T18:00:00+01:00 – 2026-12-01T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-01T18:00:00+01:00 – 2026-12-01T19:30:00+01:00

À travers leurs parcours de vie et leur connaissance du monde carcéral, Khaled Miloudi, ancien détenu, écrivain et poète, et Pascal Marc, scénariste-réalisateur, partagent leurs expériences respectives de père et de fils. Ils offrent une réflexion sensible et personnelle sur les relations familiales à l’aulne de l’enfermement, mais aussi sur la place essentielle de la création dans leurs vies.
Rencontre animée par Margot Sébire.
Adultes

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 36 http://bibliotheques.rennes.fr
Rencontre, dans le cadre des Journées Nationales Prison 2026 rencontre

La vie du dehors

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