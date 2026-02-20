Rencontre Croisée Slut Shaming | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Rencontre Croisée Slut Shaming | Pop Women Festival

Slut Shaming réunit Ovidie et Émilie Delaunay pour réfléchir aux jugements et stigmatisations auxquels sont confrontées les femmes à cause de leur sexualité. À travers son livre Slut shaming Faire payer les femmes, Ovidie revient sur la période du porno chic des années 1990-2000 et montre comment célébrité et stigmatisation se sont souvent mêlées, transformant les expériences intimes en étiquettes durables.

Lors de cet entretien, Emilie Delaunay partage son parcours, de l’industrie pornographique à la médecine et à la sexologie, et raconte les violences symboliques, les malentendus et le regard des autres qui persistent malgré le changement de vie. Une rencontre pour comprendre comment se construisent les jugements sur les femmes et comment reprendre le contrôle de son récit, professionnel et personnel. .

