Rencontre d’auteur, Mairie de La Chaize-le-Vicomte – Salle du Conseil, La Chaize-le-Vicomte

vendredi 2 octobre 2026 · Mairie de La Chaize-le-Vicomte - Salle du Conseil · La Chaize-le-Vicomte

Informations pratiques

Rencontre d’auteur Vendredi 2 octobre, 18h30 Mairie de La Chaize-le-Vicomte – Salle du Conseil Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Rencontre avec Yves Viollier

Cet auteur a publié plus de 40 romans. Bien connu et apprécié des Vendéens. Il présentera en particulier son dernier roman « Eglantine retrouvée » publié en avril. Echanges avec l’auteur. Dédicaces.

La soirée se terminera autour du verre de l’amitié agrémenté de gourmandises sucrées salées préparées par les bénévoles de la bibliothèque.

Mairie de La Chaize-le-Vicomte – Salle du Conseil 4 rue des Noyers La Chaize-le-Vicomte La Chaize-le-Vicomte 85310 Vendée Pays de la Loire 06 12 17 36 62 https://www.lachaizelevicomte.fr/fr/rb/1220208/bibliotheque-102 Rencontre avec Yves Viollier, auteur vendéen bien connu et apprécié de nombreux lescteurs. Echanges et dédicaces. Parking mairie ou Espace des Grad’maisons. Entrée vers la salle du conseil par l’arrière de la mairie (entrée du musée).

Biblis en folie 2026

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